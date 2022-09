Premier, dato clamoroso: speso più di Liga, Serie A e Bundes messe insieme, +67% su 2021

La Premier League si conferma il campionato più ricco del mondo. E quello in cui i club spendono cifre astronomiche. Ma il 2022 è choc

Daniele Mari

La Premier League si conferma il campionato piu' ricco del mondo. E quello in cui i club spendono cifre astronomiche per costruire le squadre piu' forti. Un primato che la Premier League detiene da anni, ma che questa estate ha frantumato ogni record di spesa per una singola stagione: le societa' hanno speso l'incredibile cifra di 1,9 miliardi di sterline (2,1 miliardi di dollari). Lo Sports Business Group di Deloitte ha stimato che la spesa lorda dei 20 club della massima serie inglese durante la finestra di trasferimento conclusasi ieri e' stata la piu' alta nella storia della competizione.

Nonostante la crisi del costo della vita che attanaglia la Gran Bretagna, alle squadre della Premier League e' bastata una sola finestra per superare la soglia di 1,86 miliardi di sterline stabilita nei periodi di trasferimento estivo e invernale messi insieme durante la stagione 2017-18. Secondo Deloitte, la spesa lorda per un totale di 169 giocatori e' stata anche del 34% superiore al precedente record per una singola finestra di 1,4 miliardi di sterline nell'estate del 2017. Il 67% in piu' rispetto alla spesa totale per la finestra estiva della Premier League dello scorso anno, pari a 1,1 miliardi di sterline.

"La spesa lorda e' stata cosi' alta tra i club della Premier League quest'estate che, ancor prima che si apra la finestra di trasferimento di gennaio, la stagione 2022/23 ha gia' la piu' alta spesa per i trasferimenti dall'inizio della stagione a due finestre, superando il precedente record del 3% (1,86 miliardi di sterline del 2017/18)", commenta Deloitte. Nove club della Premier League hanno speso piu' di 100 milioni di sterline ciascuno, grazie alla ripresa della spesa dopo due stagioni in calo per le conseguenze finanziarie del coronavirus. In totale, la Premier League ha speso piu' della Liga spagnola, della Serie A italiana e della Bundesliga tedesca messe insieme.

Come spiega Tim Bridge, partner principale del gruppo Sports Business di Deloitte, "il livello record di spesa durante questa finestra di trasferimento e' una chiara indicazione della fiducia dei club della Premier League, mentre i tifosi tornano negli stadi".

Le spese pazze e i giocatori

A dare il via alla corsa alle spese folli e' stato il Chelsea. La nuova proprieta' del club londinese, con il consorzio di Todd Boehly che ha preso il posto di Roman Abramovich, ha agito da catalizzatore per l'aumento delle spese. Il Chelsea, infatti, ha speso 255 milioni di sterline, piu' di qualsiasi altra squadra nella storia della Premier League. Una spesa di 53 milioni di sterline superiore a quella del Manchester United, che e' stato il primo a toccare 202 milioni di sterline in questa finestra.

Per lo United il record di questa sessione di calciomercato e' stata la spesa per di 82 milioni di sterline per l'ingaggio dell'attaccante dell'Ajax Antony nel giorno della scadenza, stato il quarto trasferimento piu' grande nella storia della Premier League. All'Old Trafford, Casemiro (60 milioni di sterline) e Lisandro Martinez (51 milioni di sterline) si sono uniti ad Antony nella top 10 degli acquisti piu' costosi di sempre dello United. L'acquisto dell'attaccante del Benfica Darwin Nunez da parte del Liverpool, con un esborso iniziale di 67 milioni di sterline che potrebbe salire a 85 milioni di sterline a seconda delle clausole contrattuali e delle clausole aggiuntive, potrebbe superare la cifra Antony.

L'affare piu' importante del Chelsea e' stato l'acquisto per 70 milioni di sterline del difensore francese Wesley Fofana dal Leicester. Il Chelsea ha poi acquistato Marc Cucurella (60 milioni di sterline), Raheem Sterling (50 milioni di sterline), Kalidou Koulibaly (33 milioni di sterline) e Pierre-Emerick Aubameyang (10,3 milioni di sterline). I campioni del Manchester City hanno rafforzato la propria rosa con l'acquisto per 50 milioni di sterline dell'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland, che ha gia' iniziato a ripagare la spesa con nove gol in cinque partite.

Poi ci sono l'attaccante del Newcastle Alexander Isak e il centrocampista del West Ham Lucas Paqueta sono stati tra i sette giocatori che hanno firmato per piu' di 50 milioni di sterline quest'estate, mentre 19 giocatori sono stati ingaggiati per 30 milioni di sterline o piu'. Anche il Nottingham Forest, tornato in Premier League per la prima volta dal 1999, ha registrato una spesa lorda di 126 milioni di sterline per ben 21 giocatori. E' solo la terza volta che Deloitte riporta che un club ha speso piu' di 100 milioni di sterline subito dopo la promozione in Premier League.