Inter, aumentano le pretendenti per Gagliardini: ci pensa anche il Torino

Il centrocampista nerazzurro è in scadenza di contratto, e diversi club si stanno muovendo, per giugno ma anche per gennaio

Fabio Alampi

Il futuro di Roberto Gagliardini potrebbe essere lontano da Milano: il contratto del centrocampista dell'Inter scade a giugno, e le possibilità di un rinnovo sembrano assottigliarsi sempre di più. Per questo motivo diversi club stanno sondando il terreno per preparare un eventuale acquisto a parametro zero in estate, ma anche a gennaio se ce ne fosse l'occasione. Tra questi c'è anche il Torino, che già in passato si era interessato al nerazzurro.

Così scrive il Corriere di Torino: "Per il resto occhi vigili sulle opportunità che può fornire il mercato, la rosa va semmai puntellata e non rivoluzionata, valutazioni in corso per l'attacco, si riflette a centrocampo sul profilo di Roberto Gagliardini: in scadenza di contratto, il jolly dell'Inter piace da tempo in casa Toro, un mediano in più potrebbe poi aprire le porte al prestito del turco Emirhan Ilkhan e in seconda battuta di Michel Adopo".