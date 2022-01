Inter, Luiz Felipe primo nome di Marotta e Ausilio. Onana, manca poco. E per Kostic…

Prima l'Inter proverà a blindare i difensori e poi proverà a completare il reparto difensivo con il difensore della Lazio

"Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio è Luiz Felipe. Il centrale in scadenza con la Lazio non ha ancora trovato l'accordo con Lotito per rinnovare e Simone Inzaghi, che lo conosce molto bene, sa che potrebbe essere proprio il biancoceleste l'uomo giusto per puntellare il reparto arretrato dei campioni d'inverno. Sempre in ottica svincolati, a giugno si libererà dall'Ajax il portiere André Onana: le trattative tra l'Inter e l'agente del giocatore sono già a buon punto, dunque si tratta solo di difinire i dettagli e dare l'annuncio non appena i regolamenti lo consentiranno", riporta Tuttosport.