CdS – Inter, conti in profondo rosso: preludio alla cessione? C’è un’indicazione

La pubblicazione dell'ultimo bilancio ha evidenziato una volta di più le difficoltà finanziarie del club nerazzurro

La pubblicazione dell'ultimo bilancio dell'Inter ha evidenziato delle perdite record per il club nerazzurro. Il Corriere dello Sport analizza i dati emersi nella giornata di ieri: "La perdita da 245,6 milioni riportata dall'Inter nel bilancio 2020/21 ha sorpreso molti, non tanto per essere la più alta mai realizzata da un club italiano (batte i 211 milioni della Juventus) ma perché supera anche le stime. [...] Alla perdita contribuiscono diverse partite straordinarie: le minusvalenze Nainggolan e Joao Mario pesano per 13 milioni mentre la buonuscita di Conte ne costa 14. Sull'incremento dei costi pesa lo spostamento in avanti di parte delle retribuzioni 2019/20, sempre per lo slittamento di Europa League e campionato fino ad agosto. Un paio di mensilità e una quota degli ammortamenti gravano sul bilancio appena concluso".