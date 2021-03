Inter, il retroscena: “Provato più volte il colpo dal Napoli con proposta da capogiro”

Secondo quanto riporta AreaNapoli, il club nerazzurro ha tentato con insistenza di prendere uno dei top dei partenopei

Non è mai stato un mistero l'interesse nei confronti di Lorenzo Insigne da parte dell'Inter. Il capitano del Napoli è infatti da tempo un pallino della dirigenza interista sin dai tempi di Massimo Moratti, che ha provato più volte a prenderlo. Svela infatti AreaNapoli: "L'Inter, in passato, ha provato più volte a ingaggiare l'attaccante. La dirigenza della Beneamata era disposta a offrire uno stipendio più che raddoppiato al ragazzo e una proposta da capogiro al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha detto di no e Insigne ha accettato serenamente la decisione, non spingendo per l'addio".