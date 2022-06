Il PSG alza l’offerta per Skriniar: la nuova proposta e la risposta dell’Inter

Nuova proposta del club parigino, che fa sul serio per il difensore slovacco: la dirigenza nerazzurra dice no

Il Paris Saint-Germain alza il pressing per Milan Skriniar . Il club transalpino continua a inserire il centrale slovacco, considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il PSG ha alzato l'offerta all'Inter mettendo sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di euro . Una somma che non accontenta il club nerazzurro, che ne chiede 80 per lasciar partire l'ex Zilina e Sampdoria.

Al momento, Skriniar è il principale indiziato all'addio per far quadrare i conti, con l'Inter che ha respinto il pressing per Bastoni e non considera le ipotesi di addio di Barella e Lautaro Martinez.