Le Parisien – Psg, tris di stelle: Hakimi fa le visite, in arrivo altre 2 ufficialità

L'esterno marocchino di proprietà dell'Inter sarà messo sotto contratto per cinque anni, a inizio settimana sono previste le visite

Due nuovi difensori in arrivo per il Paris Saint Germain. Come riporta la stampa francese, soprattutto Le Parisien, infatti, Sergio Ramos ha raggiunto un accordo con club parigino. Le due parti, che si sono confrontate sulla durata del contratto per l'ormai ex calciatore del Real Madrid, si sono avvicinate al punto che nelle ultime ore la trattativa ha subito una forte accelerata.