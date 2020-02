Puyol: “Ma perché Messi dovrebbe lasciare Barcellona? In una sola parola…”

“Messi ha 32 anni, uno come lui può giocare fino a 38 anni, perché ha cura di se stesso. In una sola parola: sa gestirsi al meglio. Non riesco a capire perché si parla di un suo possibile addio al club, anche perché adesso è qui. L’unica cosa che va fatta è vincere il più possibile con il suo contributo”. Così Carles Puyol, ex capitano e bandiera del Barcellona, parla a ‘Marca’ della situazione di Leo Messi che in tanti ipotizzano – in un futuro abbastanza prossimo – con addosso la maglia di un’altra squadra. Nei giorni scorsi ha fatto discutere la polemica fra il fuoriclasse argentino e il segretario sportivo del Barcellona, il francese Eric Abidal.