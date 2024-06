Nella giornata di ieri FCInter1908.it aveva annunciato in esclusiva e anteprima i termini dell'accordo tra Inter e Qatar Airways

"Sarebbe di circa 50 milioni l’investimento effettuato da Oaktree all’inizio del 2022 nel bond da 415 milioni emesso da Inter Media and Communication, il veicolo del club nerazzurro dove confluiscono tutti i ricavi commerciali e da diritti tv". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ad Oaktree che nel 2022 avrebbe così messo 50 mln nel prestito concesso nel 2022. "Questo significa che, di fatto, adesso l’esposizione effettiva dell’obbligazione nerazzurra può essere considerata inferiore alla cifra originaria, visto che 50 milioni sono dovuti al fondo diventato nel frattempo proprietario del club. Intanto arrivano buone notizie dal fronte commerciale", il commento di Tuttosport che conferma quanto anticipato da FCInter1908.it :

"È destinato ad allargarsi il rapporto di sponsorizzazione di Qatar Airways con l’Inter, dallo scorso novembre ‘Official global airline partner’. Dalla prossima stagione diventerà anche sponsor delle divise di allenamento. L’accordo è su base triennale per 5 milioni a stagione. Qatar Airways prenderà il posto di Leo Vegas News che esce di scena visto che sta per entrare un’altra azienda del settore giochi e scommesse. Si tratta ovviamente di Betsson che sarà il nuovo sponsor principale di maglia per circa 30 milioni a stagione. L’annuncio ufficiale arriverà all’inizio di luglio dopo la conclusione del rapporto con Paramount", la chiosa del quotidiano.