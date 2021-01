Inter, spunta un nome nuovo a sinistra. Derby col Milan per Radulovic, ma c’è la carta Stankovic

Nonostante l’Inter abbia il mercato bloccato, la dirigenza nerazzurra monitora comunque la situazione alla ricerca di talenti che possano completare la rosa di Conte, anche per il futuro. Tra i giocatori seguiti dalla squadra mercato nerazzurra c’è anche l’esterno mancino della Stella Rossa Andrija Radulovic. Il giovane classe 2002 è un esterno offensivo, ma Stankovic lo ha impiegato anche com terzino sinistro. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, ma l’Inter può far valere gli ottimi rapporti con l’ex nerazzurro Stankovic allenatore della Stella Rossa.

Il giocatore che va in scadenza di contratto nel 2022 ha parlato del suo futuro, visto che potrebbe andare in prestito subito e poi partire a titolo definitivo in estate: “So che c’è la possibilità di continuare la mia carriera all’estero o in uno dei club della Super League, quindi nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale è l’opzione migliore per me al momento”.

“Ho realizzato uno dei miei sogni, ho segnato un gol per la mia Stella Rossa, sono corso a nord per festeggiare con i tifosi e Dejan Stanković, a cui sono grato per ogni minuto passato in campo. Sono al Marakana da quando avevo 14 anni, il Crvena zvezda è il mio club e credo che tornerò in estate per continuare da dove avevo interrotto. Adesso ho una gran voglia di giocare”.

(Mozzart Sport)