Il tecnico dell'Inter non avrà subito a disposizione i nazionali, ma ci sarà il nuovo attaccante arrivato a costo zero dal Porto

Raduno fissato domani sabato 13 luglio ad Appiano, stessa data della scorsa stagione dove l'Inter ha conquistato lo scudetto. Sarà un inizio a ranghi ridotti ovviamente, per via dei tanti nazionali impegnati in Coppa America e nell'Europeo.

"Nel raduno che domani darà il via ai lavori ad Appiano Gentile, Inzaghi ritroverà un gruppo ridotto: i nazionali sono ancora in vacanza (qualcuno, vedi Lautaro, nella notte tra domenica e lunedì si giocherà l’ennesimo trofeo con l’Argentina) e cominceranno a rientrare dalla prossima settimana, come Zielinski e Asllani, eliminati nella fase a gironi dell’Europeo. Simone però lavorerà da subito con Taremi e Josep Martinez e rivedrà Acerbi, che a giugno si è operato per risolvere i problemi legati alla pubalgia. L’asse centrale nerazzurro prenderà forma da subito", precisa La Gazzetta dello Sport.