La chiusura del calciomercato ha visto il Paris Saint Germain mettere a segno un colpo last minute, quello del centrocampista offensivo Rafinha in arrivo dal Barcellona. Il brasiliano arriva a Parigi a titolo definitivo con un contratto fino al 2023. Il Psg non pagherà nulla per il cartellin, solo 3 mln di bonus e il 35% sulla futura rivendita.