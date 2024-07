"Continuano i cambiamenti nella catena di controllo dell’Inter, dopo il subentro da parte di Oaktree alla guida del club nerazzurro per il mancato pagamento da parte della famiglia Zhang di un finanziamento da 395 milioni di euro scaduto lo scorso maggio(...). Come appreso Calcio e Finanza da documenti ufficiali che sono stati consultati, Katherine Ralph è stata anche nominata amministratrice unica di International Sports Capital Spa. Si tratta della società italiana che ha in pancia il 31% dell’Inter, creata in passato da Erik Thohir e acquisita nel 2019 dal fondo LionRock attraverso un veicolo basato alle isole Cayman, LionRock Zuqiu".