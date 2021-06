FCIN1908 – Ranocchia-Inter avanti insieme, rinnovo definito. Con Tinti si ragiona su…

Il difensore dell'Inter ha scelto di rimanere un altro anno in nerazzurro, le ultime sui giovani Bonfanti e Wieser

In attesa di definire la cessione importante che dovrebbe essere quella di Hakimi, in casa Inter si pensa anche ad altre operazioni di mercato. Nella sede nerazzurra è passato oggi l'agente Tullio Tinti per definire il futuro di Ranocchia e parlare di altre possibili trattative riguardanti i suoi assistiti. Nonostante le richieste dall'estero, il senatore ha deciso di vestire ancora la maglia dell'Inter e il rinnovo è ormai cosa fatta, le parti sono d'accordo per andare avanti insieme per un altro anno e manca solo l'ufficialità per sigillare la trattativa.