Raspadori, per l’Inter corsia preferenziale? Sassuolo accerchiato, la strategia

I nerazzurri seguono da tempo l'attaccante classe 2000, rivelazione dell'ultima stagione: un fattore può favorirli

L'Inter continua a seguire con grande attenzione Giacomo Raspadori : l'attaccante del Sassuolo, che con un finale di stagione da assoluto protagonista si è conquistato un posto per l'Europeo, è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che potrebbero decidere di puntare su di lui per il futuro prossimo. A tal proposito, secondo Tuttosport, potrebbe dare una mano la nuova "alleanza" con Tullio Tinti, procuratore del giocatore (oltre che dei vari Bastoni, Darmian e Ranocchia) che in queste settimane ha intensificato i suoi rapporti con la dirigenza nerazzurra dopo aver portato a Milano Simone Inzaghi.

Al momento Raspadori non è una priorità, però il mercato è ancora nella sua fase embrionale (in tal senso bisogna capire cosa avverrà con Lautaro Martinez) e il Sassuolo ha dichiarato urbi et orbi di non volersi privare del ragazzo. Il pressing nerazzurro potrebbe però mirare a ottenere un'opzione in caso di cessione o, quanto meno, una corsia preferenziale alla luce dell'alleanza stretta con Tinti".