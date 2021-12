Inter, Raspadori in stand by: operazione possibile, ma a una dolorosa condizione

L'attaccante del Sassuolo piace e da tempo, ma la dirigenza nerazzurra sembra orientata verso altri profili

Il nome di Giacomo Raspadori viene accostato ormai da tempo all'Inter: giovane, talentuoso, italiano, possiede tutte le caratteristiche ricercate dalla dirigenza nerazzurra . In questa stagione, complice il ritorno a Sassuolo di Scamacca, si sta reinventando anche come trequartista ed esterno offensivo, a dimostrazione della sua grande duttilità, e la doppietta segnata contro lo Spezia ha ricordato una volta di più tutte le sue potenzialità. Al momento, tuttavia, i vertici interisti sembrano più orientati verso altri profili.

Una situazione al momento ferma, che potrebbe ripartire solamente a fronte di una cessione importante in avanti, nello specifico quella di Lautaro Martinez. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Per ora è in stand by la situazione "Raspa", eventuale innesto in caso di futura cessione dolorosa davanti".