Ravezzani: “Ora De Vrij pippone e Skriniar fenomeno. La verità è che è meglio Bremer”

"La verità è che Bremer è più forte di Skriniar. Skriniar ha questo modo di giocare, si attacca addosso all'avversario, gli zompa sopra. ma c'è stato un periodo in cui stato anche in panchina. Io preferisco i giocatori di classe. Secondo me Bremer è più forte. E poi per gli interisti ora c'è questa moda di dire che De Vrij è diventato un pippone. La colonna dell'Inter è stata sempre formata da Skriniar e De Vrij ma spesso è stato De Vrij il migliore dei due. Non nell'ultima stagione ma in passato sì".