Ravezzani: “Juve vuole Dzeko. Attaccante dell’Inter alternativa a Morata, le cifre”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato di un interessamento della Juve per Edin Dzeko, possibile uscita in casa Inter

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato di un interessamento della Juve per Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter sarebbe in uscita con l'eventuale arrivo di Lukaku.

"La Juventus, in alternativa a Morata, pensa a Dzeko dell'Inter. E' la notizia che arriva direttamente da Torino. La Juve sa che l'Inter, se dovesse arrivare Lukaku, avrebbe un problema di abbondanza e di ingaggi. La Juve, l'anno scorso, è stata a lungo dietro Dzeko. Alla fine l'Inter ha anticipato la Juve, che pensava di sostituire Ronaldo con Dzeko. La Juve tiene in stand by Morata e aspetta di vedere cosa fa l'Inter con Lukaku. La Juve proporrebbe un biennale da 7 milioni di euro complessivi".