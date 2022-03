In Spagna – Ancelotti vuole Barella erede di Kroos: Real offrirà all’Inter 80 mln

Carlo Ancelotti stravede per Nicolò Barella, pronti 80 milioni per tentare l'Inter. Ma i nerazzurri hanno blindato il centrocampista

Il Real Madrid si avvia ad una sessione di mercato di grande rinnovamento. Soprattutto a centrocampo, le merengues hanno giocatori piuttosto in là con gli anni, da Modric a Kroos. Per questo, Carlo Ancelotti vorrebbe iniziare l'operazione di ringiovanimento della rosa dalla metà campo.

Secondo "El Nacional", il tecnico italiano stravede per Nicolò Barella, che sarebbe il preferito per raccogliere l'eredità di Toni Kroos anche secondo la segreteria tecnica della società spagnola. Per tentare l'Inter in sede di mercato, il Real Madrid avrebbe pronto un assegno da 80 milioni di euro, da raccogliere anche tramite le cessioni degli esuberi. L'Inter, però, ha appena blindato il suo centrocampista con il rinnovo fino al 2026.