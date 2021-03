Cds – Lo United all’Inter: “Lukaku? Dateci Lautaro o Skriniar”. E il club ha reagito così

Il Corriere dello Sport ribadisce quanto scritto nella giornata di ieri: ecco la posizione dell'Inter in merito alla comunicazione dei Red Devils

Sono giorni chiave per quanto riguarda il futuro dell'Inter, con la questione societaria che andrà risolversi davvero a breve. Soprattutto perché nel mese di marzo incombono diverse scadenze che il club deve rispettare. E il Corriere dello Sport conferma quanto scritto nella giornata di ieri : "Il Real Madrid, tanto per cominciare, aspetta i 10 milioni per la prima rata di Hakimi: dovevano essere saldati lo scorso dicembre, ma l’Inter ha chiesto e ottenuto un rinvio proprio alla fine di questo mese.

E, come emerso in queste ore, c’è da sciogliere pure la matassa Lukaku. L’Inter non ha rispettato il pagamento di un bonus e, in base al contratto di trasferimento del calciatore, è ora debitrice nei confronti del Manchester United dell’intera cifra restante, quindi attorno a 50 milioni di euro.