Repubblica – Inter, Marotta freddo su Scamacca e Kean. Dietro Zapata e Correa c’è…

Duvan Zapata è il preferito dell'Inter ma non è il solo nome per l'attacco nerazzurro. Sicuramente arriverà un'altra punta oltre a Dzeko.

"Inzaghi aspetta e nel frattempo continua a chiedere alla dirigenza nerazzurra il "Tucu" Correa: l'argentino della Lazio è il piano B, ma se l'Inter non dovesse riuscire a chiudere entro la metà di questa settimana per Zapata, a quel punto Correa diventerebbe il piano A. Scamacca e Kean sono stati proposti a Marotta, al momento non scaldano i cuori della dirigenza nerazzurra. Interessa invece Jovic, che il Real Madrid è disposto a prestare con semplice diritto di riscatto: è in corsa".