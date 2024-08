L'Inter sta lavorando in queste ore per chiudere definitivamente l'operazione Tomas Palacios: il classe 2003 argentino andrebbe a completare la difesa, reparto per il quale Simone Inzaghi chiede a gran voce un acquisto da inizio estate. Ma, come riporta Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe voluto mettere a segno un colpo più grosso.