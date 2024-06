Parlando dell'interesse del Milan per Joshua Zirkzee, Fabrizio Romano ha svelato anche un interessante retroscena su Marcus Thuram. Ecco le sue parole a KickOff, sul canale YouTube di mondopengwin: "Milan-Zirkzee? Una storia molto particolare. Il Milan ha già chiamato il Bologna per comunicare l’intenzione di procedere col pagamento della clausola. Il Milan ha già un accordo con Zirkzee su contratto da poco meno di 4 milioni bonus compresi e progetto, lui è entusiasta di restare in Italia. Manca però l’accordo sulle commissioni, è la realtà dei fatti. Oggi quest’accordo ancora non c’è, io vedo ancora il Milan favorito, deve chiudere l’accordo con l’agente. All’estero la situazione può comunque diventare interessante perché Zirkzee costa 40 milioni, se il Milan vuole chiudere, deve farlo in fretta.