Anche l'attaccante del Real Madrid ha preso posizione contro il partito di Le Pen-Bardella e ha chiesto ai francesi di non votare per loro alle prossime elezioni

Il giocatore nerazzurro aveva detto: «La situazione mi mette tristezza, la cosa è molto seria. Nello spogliatoio, dopo l’amichevole con il Canada, abbiamo ricevuto la notizia e siamo rimasti scioccati. Questa è la triste realtà della nostra società. Come ha detto Ousmane Dembelé, dobbiamo votare e lottare come cittadini affinché il Rassemblement National (partito di destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella. ndr) non vinca e non passi». Le sue parole hanno fatto il giro del mondo e alla vigilia della sfida contro l'Austria hanno chiesto un commento anche al suo compagno di squadra.