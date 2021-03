Ribaltone Icardi, il futuro sembra scritto: “C’è già chi è pronto a prenderlo”

L'argentino non è più indispensabile per il club francese: la Juventus lo sogna ancora, ma non è l'unica

Marco Astori

Sembra passata una vita dal giorno della scelta del PSG di riscattare ufficialmente Mauro Icardi dall'Inter. Oggi, però, il centravanti argentino non è più indispensabile per i francesi e un suo addio sembra essere un'ipotesi sempre più concreta. Spiega infatti Calciomercato.com: "Al netto di un contratto in scadenza nel 2024, l'ex Inter non disdegnerebbe un ritorno nel campionato italiano. La Juventus non hai mai fatto mistero di apprezzare le caratteristiche di Maurito, un nuovo tentativo verrà fatto nel prossimo mercato estivo. Un gradimento corrisposto anche dall'attaccante argentino.

Il Psg ha riscattato Icardi dall'Inter solo un anno fa fa per 50 milioni più 8 di bonus e non intende registrare minusvalenze. Leonardo sta lavorando con l'Everton per il riscatto di Kean e vuole un nuovo numero 9 con le opzioni Haaland e Kane da tenere in considerazione. Tutti segnali che allontanano Icardi dalla Francia e possono far sognare le pretendenti. Tra queste va segnalata la Roma che vuole regalarsi un grande numero 9 e sta pensando proprio a Maurito. Il nome giusto per far fare il salto di qualità al club giallorosso", conclude il portale.