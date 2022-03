Rinnovi Inter, ora Perisic e Handanovic. “Altri due in bilico e due addii certi”

Dopo Brozovic, ora la società si concentrerà su Perisic e Handanovic tra i giocatori in scadenza. Ecco tutte le situazioni

Milan Skriniar vuole prolungare con l’Inter e il club nerazzurro vuole blindare il proprio difensore. Ci sono tutti gli ingredienti per arrivare presto a un accordo per il rinnovo del centrale slovacco, attualmente in scadenza nel 2023. “ Discorso diverso invece per Perisic e Handanovic, il cui contratto scadrà a giugno ”, spiega oggi Tuttosport.

Che poi entra nei dettagli: “Nelle prossime settimane riprenderanno i colloqui per prolungare l’intesa con i due calciatori. Dato il delicato momento dell’annata e la volontà comune di concentrarsi sul campionato e sul non farsi distrarre da fattori esterni, è più che plausibile che la soluzione definitiva per entrambi (positiva o negativa che sia) arrivi al termine della stagione. Quando l’Inter valuterà il destino degli altri giocatori in scadenza 2022, ovvero Ranocchia e Cordaz, mentre quello di Kolarov e Vecino pare ormai delineato e sulla via del tramonto: sarà addio ai nerazzurri”, si legge.