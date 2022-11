Inter, dopo Skriniar arriva altra svolta. Rinnova Dzeko? Le cifre e i dettagli

"Dzeko ha anche un altro obiettivo per questa stagione: convincere il club nerazzurro a offrirgli un altro anno di contratto. La scorsa estate sembrava una prospettiva impossibile. Dopo questi primi mesi, invece, lo scenario è cambiato. Dzeko ha dimostrato di essere ancora un fattore. E, come punta di riserva (stavolta per davvero…) avrebbe sicuramente ancora un senso. Ovviamente con un ingaggio più o meno dimezzato rispetto ai 5,5 milioni che percepirà quest’anno. Chiaramente, i tempi non sono ancora maturi per discuterne. Ma continuando così…".