Inter, iniziata la trattativa per il rinnovo di Skriniar. CdS: “Ieri Ausilio…”

Il difensore slovacco vuole rimanere a Milano, la dirigenza nerazzurra intende accontenarlo: novità in arrivo?

Colonna dell'Inter del presenta e, si spera, del futuro: Milan Skriniar è uno dei simboli del club nerazzurro, e la dirigenza è al lavoro per rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme, e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità importanti a riguardo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Ieri il ds Ausilio è stato avvistato in un hotel del centro: con lui l'agente di Skriniar. Un segnale che la trattativa per il prolungamento dello slovacco è iniziata. Milan vuole restare e un accordo, con uno stipendio intorno ai 4,5 milioni, sarà trovato. Poi se non partirà Bastoni e arriverà una maxi offerta per lui...".