Inter, sì al riscatto di Moses, ma solo con lo sconto: due motivi lasciano ben sperare

Nonostante le sole 7 presenze con la maglia dell’Inter, Victor Moses potrebbe aver convinto la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui anche per le prossime stagioni: secondo quanto riporta Tuttosport, i vertici interisti starebbero valutando l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno nigeriano, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

RISCATTO, MA CON LO SCONTO – “Beppe Marotta chiederà un sostanzioso sconto al Chelsea per il riscatto del giocatore, fissato per 12 milioni. […] Le possibilità che lo sconto possa arrivare sono importanti per un paio di motivi ben concatenati tra loro: il primo è dovuto al fatto che Moses non rientri lontanamente nei progetti del Chelsea. […] Inoltre il contratto di Moses con il club di Stamford Bridge scadrà nel giugno del 2021 e quindi l’estate sarà l’ultima occasione per monetizzare da un cartellino pienamente ammortizzato a bilancio“.