Il club francese vuole il talento dell'Inter e sta cercando di accentare il suo tecnico che lo vorrebbe in rosa

Valenti Carboni ha parecchi estimatori e l'Inter sta valutando la migliore opzione per l'argentino. In pole position sembra esserci il Marsiglia che vorrebbe il nerazzurro per rinforzare la rosa di De Zerbi. La trattativa potrebbe entrare presto nel vivo.