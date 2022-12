Romano: “Conte voleva Amrabat già all’Inter: il retroscena e ora vale…”

“Conte su Amrabat ci ha visto prima di tanti, come in passato. Lo voleva al Tottenham già lo scorso anno, è saltata per altri motivi poi. E vi racconto un retroscena: Conte voleva Amrabat già all’Inter, al secondo anno. Lo voleva concretamente, poi non se ne fece nulla per i rapporti tra i club. Oggi il Tottenham per me non spenderà quelle cifre a centrocampo, ma in altri reparti. Oggi costa non meno di 35/40 milioni”, ha detto al canale di SOS Fanta.