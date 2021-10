Romano: “Futuro Nandez, la verità su Inter, Napoli e piste straniere”

Le dichiarazioni dell'esperto di mercato internazionale sul futuro del giocatore, accostato anche all'Inter in estate

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Nahitan Nandez, accostato anche all'Inter in estate: "Il futuro diNandez verso il mercato invernale? L’Inter non ci sta ripensando al momento. Sul Napoli tanti rumors, io guarderei più all’estero e in particolare al Tottenham che in estate alla fine ha fatto retromarcia solo all’ultimo per il giocatore".