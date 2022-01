Romano: “L’Inter si muove per Frattesi: Marotta avanti sulla Juve. Per Scamacca…”

L'Inter si muove per il doppio colpo dal Sassuolo e sfida la Juventus: ecco la situazione per l'esperto di mercato

L'Inter è al lavoro per un doppio colpo dal Sassuolo. Nel mirino Davide Frattesi per il centrocampo e Gianluca Scamacca per l'attacco. I dirigenti si sono mossi da tempo, per provare ad anticipare la concorrenza. In particolare quella della Juventus. Ne parla così l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano: "Frattesi è l’obiettivo numero uno in mediana, il gradimento è totale. Più Inter che Juve, i nerazzurri con Marotta ci lavorano da tempo per giugno, ma non è ancora un affare fatto ecco. Per Scamacca è un testa a testa totale tra Inter e Juventus invece al momento”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).