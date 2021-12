Romano: “Lukaku, dirigenti Inter sorpresi dalle sue parole. Questa la vera notizia”

Nel corso del podcast A The Here We Go Podcast, Fabrizio Romano ha parlato del futuro dell'attaccante belga

Gianni Pampinella

Nel corso del podcast A The Here We Go Podcast, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante del Chelsea ha fatto discutere con le sue recenti dichiarazioni. "Dichiarazioni importanti quelle di Lukaku. Ha aperto al suo futuro, il vero sentimento che ne viene fuori è il malessere sul Chelsea. Il legame con l'Inter è sempre stato forte, nel bene e nel male".

"La vera notizia è questo malessere col Chelsea. Credo sia poco adatto all'idea di gioco di Tuchel. Può davvero tornare all'Inter? Nel calcio mai dire mai, ma è una situazione sotto controllo. Per il futuro bisognerà capire cosa vorrà fare l'Inter, queste parole hanno sorpreso i dirigenti. Vediamo cosa succederà nei fatti, certamente c'è un malcontento di Lukaku e nella sua testa l'Inter c'è, eccome".