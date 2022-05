Romano: “Lukaku-Dybala all’Inter? Come possibilità esiste. Sono due cose separate”

L'esperto di calciomercato ha parlato così delle possibilità di vedere sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala all’Inter

In diretta su Twitch, l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così delle possibilità di vedere sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala all’Inter: “Lukaku insieme a Dybala all’Inter? Come possibilità certo, ma a oggi sono due cose separate, l’una non dipende dall’altra e soprattutto l’Inter se prende giocatori del genere deve fare cassa, questo va detto. La situazione economica è questa, bisogna essere forti e sostenibili come dice sempre Marotta”, le sue dichiarazioni al profilo di SOS Fanta.