Romano: “Inter, un nome su tutti sul mercato. Per gennaio dipende da questi 3”

In diretta a The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del mercato dell’Inter: “Sanchez è sempre stato in discussione, gli va dato atto. Poi va dato atto anche a lui che non sempre è stato brillantissimo. Sull’Inter è importante ridire il nome di Bremer su tutti per giugno, è un testa a testa col Milan. Per gennaio o vanno via Vecino, Sensi o Kolarov, o difficilmente faranno qualcosa. Il focus è sull’estate: già preso Onana, qualcosa andrà fatto sulla fascia sinistra e c’è da chiarire la situazione di Perisic. L’arrivo di un attaccante per l’estate è una possibilità. C’è il nome di Scamacca, ma c’è anche la Juve che vuole fare il grande colpo proprio davanti in estate”.