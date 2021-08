Romano: “Nandez? Io so che l’Inter dopo aver preso Dumfries…”

Gli aggiornamenti dell'esperto di mercato internazionale sul futuro del jolly uruguaiano, in campo col Cagliari ieri

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Nahitan Nandez: “Secondo me rischia di rimanere, può essere una sorpresa da ultimo giorno. Ci ha provato l’Atalanta nello scambio con Lammers, l’Inter io so di no. Ha preso Dumfries e non prende anche Nandez. Il Tottenham no e il Leeds no, vediamo se ci saranno sorprese da ultimo giorno”, le sue parole.