Bayern, Rummenigge: “Riscatto Perisic? Non ne abbiamo ancora parlato. Ma c’è una clausola che…”

Quale sarà il futuro di Ivan Perisic? L’esterno croato, in forza al Bayern Monaco dall’Inter, potrebbe essere riscattato dai bavaresi per una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha risposto così alla domanda in merito alla decisione di riscattare o meno l’ex esterno del Borussia Dortmund:

“No. Non ne abbiamo ancora parlato, abbiamo una clausola da considerare credo entro la fine di maggio”.