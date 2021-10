Sabatini svela: “Provai a portare Milinkovic-Savic all’Inter. Andò così”

Le parole dell'ex dt nerazzurro: "La Lazio poteva vendere 4-5 anni fa Milinkovic-Savic a 50-60 milioni di euro. C'è stato un momento in cui abbiamo tentato di prenderlo all'Inter"

Intervenuto in collegamento con la pagina Facebook Back to the Football, Walter Sabatini, ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, ha svelato un retroscena riguardante Sergej Milinkovic-Savic, da sempre pallino del club nerazzurro: "Inzaghi ha fatto un ciclo meraviglioso alla Lazio, è stata un prodigio negli ultimi anni: ha sempre giocato un calcio spettacolare facendo bene nei risultati e nel mercato. La Lazio poteva vendere 4-5 anni fa Milinkovic-Savic a 50-60 milioni di euro. C'è stato un momento in cui abbiamo tentato di prenderlo all'Inter: c'era stata una richiesta fatta non direttamente da Tare e Lotito ma dal procuratore e si parlava di quella cifra. Ma quella cifra la Lazio non l'avrebbe presa e sono stati bravi: rifiutare 50-60 milioni per un giocatore ci vuole un discreto coraggio".