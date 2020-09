Inter, sacrificio Brozovic per arrivare a Kanté. E sono altri due i i big che potrebbero partire

Come ormai noto, l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter è Kanté del Chelsea. Il francese è disponibile al trasferimento, ma bisogna recuperare i 50 milioni richiesti dai Blues. E per farlo l’Inter è costretta a vendere.

“Il primo nome in uscita è quello di Marcelo Brozovic: confermato l’interesse del Monaco, allenato dal connazionale Niko Kovac. Ma il club monegasco non è ancora andato in profondità: siamo alla rinnovata manifestazione di interesse, dopo il rifiuto dell’offerta da 22 milioni di un mese fa. Schermaglie Non solo Brozo, però. Perché, nonostante l’addio ormai prossimo di Godin, l’Inter resta disposta ad ascoltare offerte per Skriniar (smentito però l’affondo del Psg circolato nelle ultime ore) e anche per Christian Eriksen. La strada per Kanté non è corta, certamente. Ma che siano iniziate le schermaglie tra Milano e Londra è abbastanza chiaro anche dalle notizie circolate in Inghilterra giusto due giorni fa, quando Guardian e Telegraph hanno rilanciato la notizia di un presunto rifiuto del Chelsea di uno scambio offerto dall’Inter per Kanté, comprendente Brozovic ed Eriksen. Notizia seccamente smentita dal club nerazzurro, ma che allo stesso tempo vale un messaggio recapitato a viale della Liberazione: nel caso, presentarsi col cash”, si legge su La Gazzetta dello Sport