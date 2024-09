“Io ho chiesto una sola cosa che per avviare operativamente le procedure, spero in termini definitive: ho bisogno della conferma che quella sarà l’unica ipotesi per loro, che rimarrà in campo. Mi pare una richiesta totalmente ovvia”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell’incontro con Inter e Milan sul futuro dello stadio San Siro.

“L’incontro si è tenuto con grande serenità, ho cercato di lavorare per tutelare San Siro con la speranza che il progetto di WeBuild fosse accettabile. Ma i conti li fanno le squadre e gli investitori sono loro. Non posso eccepire nulla su questa loro decisione. Ma vedo positivamente l’idea di rimanere a Milano e noi dobbiamo essere rapidi nel dare quello che loro chiedono. Ma nel momento in cui si dichiareranno soddisfatti poi io chiederò di avere certezza che quella è la via, anche per i milanesi e anche tifosi, questa é diventata una lunga storia”, ha concluso Sala