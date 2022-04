Stadio, Sala: “Inter e Milan non hanno ancora presentato il progetto. Dibattito pubblico utile”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan, tra progetto e dibattito pubblico

"Le squadre non hanno ancora presentato il progetto. Dopodiché bisognerà capire anche il meccanismo delle compensazioni, bisogna capire un po’ i numeri (riguardo alle emissioni di CO2, ndr). Il dibattito pubblico non è qualcosa di inutile e di retorico. Serve a rendere consapevole la città dei pro e dei contro, delle ragioni perché si vuole fare un nuovo stadio. Voglio solo sottolineare che il dibattito pubblico è anche un’occasione per le società per spiegare le proprie ragioni. Lo faremo al meglio. Capisco che dobbiamo cercarlo il più velocemente possibile, però dobbiamo rispettare le regole".