Il sindaco Giuseppe Sala non si è sbilanciato su quanto emerso dall'incontro. "A questo punto ne abbiamo viste talmente tante che preferirei non parlare più finché non c'è qualcosa di concreto - ha detto a margine dell'inaugurazione del fashion hub della settimana della moda -. Quindi io parteciperò al tavolo di lavoro perché ci credo, è mio dovere, ed è una opzione che io difenderò, però da questo punto in poi preferisco smettere di commentare finché non c'è qualcosa di concreto sul tavolo. Ad oggi non c'è ancora".