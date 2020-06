As – Sanchez sostituto di lusso all’Inter. E sarà così anche allo United il prossimo anno

Di lui parlano in Inghilterra e pure in Spagna. Alexis Sanchez però neanche all’Inter è riuscito a far parlare dei suoi gol e ora a far parlare e il suo addio a fine stagione. Nonostante le parole di Ausilio sull’idea di poterlo trattenere qualora ci fosse un finale di stagione fatto bene, i media stranieri sono convinti che alla fine tornerà allo United.

Pure il quotidiano spagnolo AS sostiene che il giocatore è destinato a tornare in Premier League. Inizialmente, spiega il giornale, non rientrava nei piani dell’allenatore, Ole Gunnar Solksjaer, ma il direttore esecutivo del club inglese avrebbe trovato l’accordo con il tecnico. Gli affideranno un nuovo ruolo all’interno della squadra. Ma il calciatore guadagna circa 550mila euro a settimana e ha altri due anni di contratto.

Se non dovesse restare riceverebbe un buon indennizzo. Questa ipotesi però non sarebbe proprio il massimo per il Manchester vista la crisi finanziaria in cui versano i club nell’epoca segnata dal coronavirus. Per questo gli offrirebbero la possibilità di rimanere pur non avendo un ruolo di primo piano tra gli attaccanti della squadra. “All’Inter è un sostituto di lusso e sarà così anche al Manchester nella prossima stagione”, conclude il giornale.

