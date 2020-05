MD – Inter, Sanchez usato dal Manchester come contropartita per un affare d’oro?

Anche se parliamo di Manchester United, l’indiscrezione arriva dalla Spagna perché riguarda un ex giocatore del Barcellona, Alexis Sanchez. Il giocatore ora è in prestito all’Inter ma è di proprietà dei Red Devils che sarebbero pronti a metterlo sul tavolo per arrivare a Sancho, del Borussia Dortmund. Questo scrive il Mundo Deportivo sottolineando: “Il calciatore vale 100 mln e il club inglese metterebbe sul piatto anche delle contropartite. Uno di questi è l’ex Barça, Sanchez. Il suo stipendio, di 500mila sterline a settimane, probabilmente è troppo pesante per la Bundesliga ma non è da escludere questa possibilità. Il Borussia è una società abituata a fare grandi affari con i suoi giovani e sfruttare al meglio le prestazioni dei giocatori che arrivano come contropartite. Basta ricordare Alcacer“.

(Fonte: Mundo Deportivo)