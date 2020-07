Sky – L’Inter vuole Sanchez ma il problema più grosso non è lo United. Ecco cosa serve

Alexis Sanchez sarà a disposizione dell’Inter almeno fino alla gara con il Getafe. Del giocatore cileno ha parlato Luca Marchetti a Skysport in chiave mercato: “L’Inter vuole valutare il calciatore. Già l’intenzione era quella di trattenerlo. Il club nerazzurro vorrebbe acquistarlo ma il problema non è solo lo United, ma l’ingaggio del giocatore che guadagna 15 mln all’anno al club inglese. Bisognerebbe trovare un accordo con il calciatore, fare un contratto più lungo. Ma in nerazzurro sarebbe protagonista. Queste partite potrebbero convincere il club che si tratta di un investimento necessario”.

(Fonte: SS24)