Inter, obiettivo cessioni per Marotta e Ausilio. A Sanchez incentivo da oltre 5 milioni?

In casa Inter si pensa ora a fare cassa e a sfoltire la rosa. Marotta e Ausilio devono accontentare la proprietà alleggerendo il monte ingaggi e facendo arrivare una cessione da 60 milioni entro giugno 2023. Ma la priorità è quella di piazzare gli esuberi. Tra questi, in primis, Sanchez.

"Il cileno percepisce un ingaggio netto da sette milioni e - a parte Lukaku - al momento è il più pagato di tutta la rosa dell’Inter. Marotta ha pronto un incentivo all’esodo per il sudamericano che potrà anche sfiorare addirittura i cinque milioni (dopo aver convinto con una proposta simile il connazionale Vidal , ora al Flamengo), ma al momento l’ex Udinese non ha ancora accettato l’idea interista", spiega Tuttosport.

Discorso diverso per Pinamonti. "Il canterano nerazzurro guadagna 2.2 milioni di euro netti. Sulle sue tracce ci sono Atalanta, Monza e Sassuolo (soprattutto dopo la cessione di Scamacca al West Ham). Ergo: per questa stagione il destino di Pina-gol è segnato. Con tutta probabilità poi partirà anche Lazaro . Nonostante la titolarità nell’amichevole di ieri l’austriaco percepisce 2.5 milioni netti, di fatto l’infortunio di Gosens è l’occasione per mettere in vetrina l’ex Benfica. Saluteranno anche Agoumè e Salcedo", chiude il quotidiano.