Nel finale della partita con l'Inter hai rincuorato i giocatori dell'Udinese anziché festeggiare con i compagni:

"Sono venuto qua perché sono tifoso dell'Udinese, la prima squadra della mia vita fuori dal Cile è stata Udine, in quella partita alla fine ero un po' triste, ha segnato Frattesi e ho pensato che qua sarebbe successo un casino (ride ndr). Sono qua perché credo nella squadra, non in vacanza o per fare quello che piace a me, sono stato in top club, ho vinto tanto e credo in questo staff e questa squadra".