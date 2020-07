Inter-Sanchez, nuovo ostacolo: Guardiola piomba sul cileno, il City è pronto a garantire…

C’è un nuovo ostacolo per l’Inter nel percorso che porta alla permanenza di Alexis Sanchez in nerazzurro. Sull’attaccante cileno – che sta ben figurando nel post Lockdown, dopo aver recuperato dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi per alcuni mesi in questa stagione – è piombato nuovamente il Manchester City di Pep Guardiola. L’allenatore catalano lo voleva con sé già in passato ed è pronto ad approfittare della situazione in bilico per portarlo ai ‘Citizens’.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il City potrebbe garantire ai ‘cugini’ del Manchester United i 20 milioni richiesti per il cartellino del ‘Niño Maravilla’, oltre a soddisfare le richieste del calciatore. Per i ‘Red Devils‘ ora non sarebbe un problema vendere Sanchez a Guardiola: l’ex Barcellona è fuori dal progetto di Solskjaer ed è sulla lista dei partenti.