Sanchez-Vidal, CorSera cambia le cifre: “Servono meno soldi per l’addio all’Inter”

Entrambi hanno un contratto fino al 2023 ma la società nerazzurra ha la possibilità di rescindere versando una buonuscita

"L’operazione si può finanziare liberandosi di due stipendi gravosi, Sanchez e Vidal, che al lordo pesano per più di 20 milioni. Hanno un altro anno di contratto, ma l’Inter può rescindere versando una buonuscita di 3 milioni ciascuno. I soldi per Dybala, 7,5 milioni netti a stagione, si trovano. Dubbi tecnici non ce ne sono, semmai spaventa l’affidabilità fisica del giocatore, bersagliato dagli infortuni nelle ultime stagioni", scrive il quotidiano.